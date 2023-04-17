السوداني: الاتفاق بين أربيل وبغداد يمهد الأرضية لإقرار قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن ملف تصدير النفط يعد أرضية تمهد لإقرار قانون النفط والغاز.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب"، مبيناً أن "ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء مع اللجان النيابية في مختلف القطاعات؛ بهدف التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يصبّ في إنجاح عمل الحكومة نحو تحقيق أهداف برنامجها الحكومي وتنفيذ أولوياتها".

وأضاف أن "الاجتماع شهد التأكيد على تطوير الصناعة النفطية، وتنظيم عملية التصدير، لاسيما بعد الاتفاق المؤقت مع حكومة إقليم كوردستان العراق بشأن تصدير النفط من الحقول الشمالية، الذي يعدّ أرضية تمهد لإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي".

وأشار السوداني خلال الاجتماع إلى "اهتمام الحكومة بملفّ الطاقة، وخططها الرامية إلى تطوير الصناعة النفطية، التي شهدت تنفيذاً على أرض الواقع عبر استثمار الغاز المصاحب والسعي لدخول العراق إلى أسواق الغاز العالمية".

وتابع أن "الاستثمار في صناعة البتروكيمياويات سيلعب دوراً مؤثراً في مستقبل اقتصاد البلد، فضلاً عن تطوير قطاعي استخراج النفط والإنتاج"، مشدداً "على العمل المتواصل لإيجاد فرص استثمارية واعدة في قطاع النفط، بما يسهم في تنمية الإيرادات وتحقيق مصالح البلد".

وفي الرابع من نيسان أبريل الجاري، وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقعت أربيل وبغداد اتفاقاً لاستئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).