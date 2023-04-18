نائبٌ عراقي يكشف عن موعد استئناف تصدير نفط كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر خلال الأيام القادمة، أن تطلب الحكومة العراقية من تركيا استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، نهرو رواندزي، إن المشاكل الفنية لإعادة تصدير نفط كوردستان "انتهت".

وأشار رواندزي في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أنه من المتوقّع خلال اليومين القادمين، أن تطلب وزارة النفط العراقية بشكلٍ رسمي من الحكومة التركية "استئناف صادرات نفط الإقليم".

وصيغ قانون النفط والغاز منذ عام 2005، وبسبب عدم وجود اتفاق سياسي، لا يمكن تمريره في البرلمان العراقي الذي من المقرّر أن يبدأ القراءة الأولى للقانون بعد المصادقة على مشروع الموازنة.

من جانبها، أكّدت العضوة في مجلس النواب العراقي، ابتسام هلالي،أن البرلمان سيبدأ بالقراءة الأولى والثانية لقانون النفط والغاز، بعد المصادقة على مشروع الموازنة.

وقالت في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "هناك اتفاقاً سياسياً على ذلك، وستتم الموافقة عليه في أقرب وقتٍ ممكن".

بالمقابل، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "طالبنا في اجتماعنا بـ السوداني بأن تتحمّل بغداد مسؤولية رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية، طالما أن أربيل ستسلم النفط للحكومة العراقية".