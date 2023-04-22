السوداني يكلّف التميمي بقيادة الفرقة الخاصة بعد إقالة الزهيري

أربيل (كوردستان 24)- كلف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اللواء الركن وليد خليفة التميمي قائداً للفرقة الخاصة، بدلاً عن حامد الزهيري المُقال في قضية هروب "سعد كمبش".

قرار التكليف، جاء خلال اجتماعٍ أمني بمقرّ العمليات المشتركة اليوم السبت، ترأسه السوداني، بحضور وزير الداخلية وكبار القادة الأمنيين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وناقش الاجتماع مجمل التطورات الأمنية في البلاد، وخاصة قضية هروب رئيس الوقف السني الأسبق المدان سعد كمبش، والتي أدت لإقالة الزهيري ومحاسبة جميع المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية.

كما وجّه السوداني بغلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين.

وكان السوداني، أقال الاسبوع الماضي، قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري على خلفية هروب المدان سعد كمبش من مركز شرطة كرادة مريم.