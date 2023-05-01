برنامج الأغذية العالمي يعلن إلغاء تعليق أنشطته في السودان

أربيل (كوردستان 24)- قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه سيلغي فوراً تعليق أنشطته في السودان بعد أن اضطر لذلك بسبب مقتل ثلاثة من موظفيه هناك، وفق رويترز.

وكان البرنامج أعلن في الـ 16 أبريل نيسان الفائت، عن توقيف جميع أنشطته في السودان بشكلٍ مؤقّت في أعقاب مقتل 3 من موظفيه خلال الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكتبت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين، على تويتر: "يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجنا بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي".

وبدأت المعارك في السودان منتصف أبريل نيسان الماضي، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وتسببت أعمال العنف المستمرة بمقتل وإصابة المئات، فضلاً عن فرار آلافٍ آخرين إلى دولٍ مجاورة.

ورغم المناشدات الدولية بضرورة توقّف القتال، إلا أن طرفا النزاع رفضا إلقاء السلاح وسط تلويحات من قيادة الجيش السوداني باستحالة وقوف المعارك إلا بالقضاء على قوات الدعم السريع.