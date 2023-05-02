واشنطن ترصد جائزةً مالية لمن يدلي بمعلوماتٍ عن "سفاح" تكساس

أربيل (كوردستان 24)- رصدت سلطات ولاية تكساس الأميركية جائزةً مالية بقيمة 80 ألف دولار لمن يدلي بمعلوماتٍ عن رجلٍ متّهم بقتل 5 أشخاص، بينهم طفلٌ في الثامنة.

ويشارك أكثر من 200 شرطي في البحث عن الرجل الذي يوصف بـ "سفاح تكساس" بعد قتل جيرانه ردّاً على انزعاجهم من ممارسته الرماية بالبندقية في حديقة منزله.

ويتحدّر فرانشيسكو أوروبيزا من المكسيك جنوبي الولايات المتحدة، والذي يصفه شريف مقاطعة سان خاسينتو في شمال هيوستن بأنه خطير "وقد يكون موجوداً في أيّ مكان".

ويعتقد المحققون أن الرجل البالغ 38 عاماً كان مخموراً، وبدأ بإطلاق النار في الفناء الأمامي لمنزله قبل لحظات من قتله الضحايا مساء الجمعة الماضي.

وأفادت الشرطة بأنها تعتقد أن "المذبحة" وقعت بعدما طلب الجيران من المشتبه به التوقف عن إطلاق النار في الفناء، لأن هناك رضيعاً يحاول النوم، لكن الطلب أغضبه وفتح النار عليهم بدلاً من التوقف.

وبحسب تقارير الشرطة المحلية، عُثِر على امرأتين مقتولتين في غرفة النوم ممددتين فوق طفلين ناجيين، كما عُثِر على 3 قصّر غير مصابين لكن الدماء تغطيهم.

وشهدت الولايات المتحدة خلال عام 2023 الجاري، أكثر من 170 حادثة إطلاق نار جماعي، وفقاً لمنظمة "أرشيف عنف السلاح".

وتمتلك أميركا أعلى معدل وفيات بالأسلحة النارية بين الدول المتقدمة، بعد أن سجلت 49 ألف وفاة بالرصاص عام 2021 مقابل 45 ألفاً عام 2022 الماضي.

ويتخطى عدد الأسلحة الفردية في الولايات المتّحدة عدد السكان، كما يموت يومياً 130 شخصاً بسبب الأسلحة النارية، أكثر من نصفهم انتحاراً.