سیاسة

السوداني يقيل 57 مسؤولاً حكومياً رفيعي المستوى في عدة وزارات

القرار يُعدُّ الأول من نوعه من ناحية عدد الإقالات بالمناصب الإدارية العليا في الدولة
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قرار الإقالة يُعدُّ الأول من نوعه من ناحية عدد الإقالات بالمناصب الإدارية العليا في الدولة
قرار الإقالة يُعدُّ الأول من نوعه من ناحية عدد الإقالات بالمناصب الإدارية العليا في الدولة
العراق البرلمان العراقي محمد شياع السوداني السوداني

أربيل (كوردستان 24)- صادق رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، على إقالة نحو 57 مسؤولاً حكومياً بدرجة مدير عام في وزاراتٍ مختلفة، وذلك ضمن حزمةٍ من القرارات التي توصف بأنها "إصلاحية".

يأتي ذلك، بعد مضي أكثر من ستة أشهر على منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة السوداني في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول 2022.

وشمل القرار الذي يُعدُّ الأول من نوعه من ناحية عدد الإقالات بالمناصب الإدارية العليا في الدولة، مديرين عامين في وزارات وهيئات مختلفة داخل بغداد ومحافظات أخرى في البلاد.

وعقب اجتماعٍ لمجلس الوزراء استمر عدة ساعات بالعاصمة بغداد، قال بيانٌ حكومي: إن "مجلس الوزراء صادق، اليوم الثلاثاء، على إقالة الوجبة الأولى من المديرين العامين ممن أخفقوا في التقييم".

وأضاف البيان: "التزاماً من الحكومة تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة تقييم المديرين العامّين، وتضمنت نقل المديرين العامّين ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً".

مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن بدلاءهم سيكونون من نفس القوى العاملة داخل الوزارة المقالين منها.

 

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