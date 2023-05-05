المفوضية العليا تتخذ إجراءاتها استعداداً لانتخابات العراق

أربيل (كوردستان 24)- بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بإعداد مسودة النظام الخاص بإجراءات تحديث سجل الناخبين، ضمن إجراءاتها استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن" الشُعب الفنية والأقسام المختصة في المفوضية كقسم العمليات وتكنولوجيا المعلومات شرعت بإعداد مسودة النظام الخاص بإجراءات تحديث سجل الناخبين".

"كذلك تصميم برنامج خاص بنقل المواد الانتخابية وتجهيزها ببرنامجين خاصين بتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المشاركين بالانتخابات".

وأضافت، "بالنسبة لدائرة الإعلام والاتصال الجماهيري، فهي تعمل على إعداد مسودة نظام وتعليمات التسجيل والتصديق على المرشحين والاستمارات الخاصة بذلك"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وبشأن مواعيد العملية الانتخابية أوضحت "الغلاي" أنه بحسب ما ورد في قانون انتخابات مجالس المحافظات فإنها "ستجرى خلال مدة أقصاها 20 كانون الأول المقبل واتخذت المفوضية إجراءاتها الاستباقية باستعراض الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية".

وقالت: "حضر الاستعراض أعضاء مجلس المفوضين والمديرون العامون ومسؤولو الأقسام والشعب وناقشوا كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وكل توقيت خاص بها".

ولفتت إلى أنه"عادة ما تنطلق العملية الانتخابية بمرحلة تحديث سجل الناخبين والوصول لسجل انتخابي رصين موضوع مهم جداً ومن ثم مرحلة تسجيل الأحزاب والمرشحين".

كذلك "مرحلة ما بعد التحضيرات الانتخابية الفنية اللوجستية وكذلك مرحلة الاقتراع وما بعدها وكل ذلك ناقشه مجلس المفوضين في استعراض الجدول العملياتي الأولي".

وزادت، أنه" أيضاً من ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات تم تشكيل لجان فنية خاصة بهذه العملية الانتخابية ووضع المواصفات الكمية والأعداد للأجهزة مثلاً، كذلك لجان خاصة بالكلف التخمينية ولجان خاصة بالجوانب الفنية والإدارية".

ومن ضمن الاستعدادات الأخرى، خاطبت المفوضية وزارة الهجرة والمهجرين بغرض تزويدها بأسماء الناخبين النازحين وبياناتهم في المحافظات كافة والمخيمات بغية شمولهم بإجراءات تحديث سجل الناخبين الخاص ضماناً لحقهم في الانتخابات المحلية المقبلة".