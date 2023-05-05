سیاسة

أكثر من 1.2 مليون ناخب تركي يدلون بأصواتهم في الخارج

وبدأ التصويت في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية يوم 27 نيسان أبريل الفائت.
author_image أحمد حاجي
المتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية التركية
المتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية التركية
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أربيل (كوردستان 24)- بلغ عدد الناخبين الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم للانتخابات الرئاسية والعامة في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية مليوناً و227 ألفاً و230 شخصاً، لغاية ظهر الجمعة.

ويبلغ عدد المسجلين في قيود الناخبين خارج البلاد 3 ملايين و416 ألفاً و98 شخصاً، بحسب بيانات لجنة الانتخابات العليا في تركيا.

وأدلى مليون و139 ألفاً و556 ناخباً بأصواتهم في الممثليات الخارجية منذ بدء التصويت، في حين بلغ عدد المصوتين في المنافذ الحدودية 87 ألفاً و674 شخصاً.

وبدأ التصويت في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية يوم 27 نيسان أبريل الفائت.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الممثليات الخارجية يوم 9 أيار مايو، بينما تستمر في المنافذ الحدودية لغاية 14 مايو الجاري.

فيما يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 أيار مايو، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.​​​​​​​

 

المصدر: وكالة الأناضول

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