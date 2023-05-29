تحالف الوحدة القومية المسيحي: تغيير فقرات مشروع الموازنة انتهاك لثوابت الدستور العراقي

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر تحالف الوحدة القومية المسيحي، اليوم الأحد، التغييرات التي تم إدخالها في الفقرات المرتبطة بإقليم كوردستان، في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، انتهاكاً لثوابت الدستور العراقي.

وقال التحالف في بيان تلقت مؤسسة كوردستان 24 نسخة منه، "للأسف الشديد مرة أخرى بعض الأطراف السياسية ومن خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة للأعوام 2023 - 2024 - 2025 في اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي، أبدت عدائها لإقليم كوردستان وسيادته وشعبه وذلك بإضافة بعض الفقرات إلى المادتين (13 و 14) من هذا المشروع المهم".

وأضاف "هذه الإضافات المجحفة مخالفة للاتفاق المُبرم بين حكومة الإقليم وحكومة العراق الفدرالي و بين القوى السياسية وكذلك تعتبر انتهاكاً لثوابت الدستور العراقي الدائم".

وفيما يلي نص البيان:

للأسف الشديد مرة أخرى بعض الأطراف السياسية ومن خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة للأعوام 2023 - 2024 - 2025 في اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي، أبدت عدائها لإقليم كوردستان وسيادته وشعبه وذلك بإضافة بعض الفقرات إلى المادتين (13 و 14) من هذا المشروع المهم.

هذه الإضافات المجحفة مخالفة للاتفاق المُبرم بين حكومة الإقليم وحكومة العراق الفدرالي و بين القوى السياسية وكذلك تعتبر انتهاكاً لثوابت الدستور العراقي الدائم.

نحن في تحالف الوحدة القومية، والذي يمثل أكبر تحالف قومي لشعبنا وأكبر تحالف سياسي مسيحي في العراق وإقليم كوردستان، نرفض وندين هذا التصرف غير المبرر تجاه حقوق ومستحقات شعب الإقليم بكافة مكوناته القومية والدينية خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة العراقية الفدرالية.

وباسم جميع الأحزاب والقوى السياسية المنضوية تحت لواء تحالف الوحدة القومية : ( حزب بيت نهرين الديمقراطي، حزب المجلس القومي الكلداني، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، حزب حركة تجمع السريان، تيار شلاما، الرابطة الكلدانية العالمية) نعلن دعمنا لمواقف إقليم كوردستان شعباً وقيادة و المتمثلة بالمواقف المعلنة لفخامة رئيس الإقليم ودولة رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان ونطالب تلك الأطراف التي لا تريد خيراً بالعراق وشعبه إلى مراجعة سياساتها وعدم القفز على الاتفاق السياسي المبرم بين بغداد وأربيل والذي كانت أحد أولى ثماره تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

كما ونؤكد بأن أية محاولة من هذا النوع سيكون مصيرها الفشل الذريع ولن تحقق أهدافها وسينعكس مردودها سلباً على فاعليها الذين يريدون بالعراق شراً ويريدون أن يرجع الوضع بالعراق إلى المربع الأول، حيث أن أي تقزيم مجحف لحقوق إقليم كوردستان سينعكس سلباً على أوضاع أبناء المكونات القومية والدينية التي يتمركز غالبيتهم في الإقليم .

لذلك نطالب دولة رئيس الوزراء السوداني والنخبة السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على جميع الانتماءات والوقوف سداً منيعاً أمام جميع المحاولات التي تسعى للنيل من استقرار العراق وازدهاره، كما ونطالب القوى الكوردستانية إلى الاتحاد والتفاهم والعمل المشترك خدمة للوطن والمواطن.

تحالف الوحدة القومية

الهيئة السياسية

عنكاوا

29 أيار 2023