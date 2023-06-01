الأمين العام للناتو سيزور تركيا لبحث طلب السويد الانضمام إلى الحلف

أربيل (كوردستان24)- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس، أنه سيزور أنقرة "في المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.

وقال ستولتنبرغ في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي في أوسلو "أنا واثق من أن السويد ستكون عضوا، ونحن نعمل من أجل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "تحدثت مع الرئيس اردوغان في وقت سابق هذا الأسبوع، وسأسافر أيضا إلى أنقرة في المستقبل القريب لمواصلة بحث كيف يمكننا أن نضمن منح العضوية للسويد".

وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستورم، إن بلاده أوفت بكل شروط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ودعا تركيا والمجر إلى رفع معارضتهما دون تأخير.