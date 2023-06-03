شوكت بربهاري لكوردستان24 : إستئناف فتح معبر "فيشخابور ، سيمالكا " الاثنين المقبل

أربيل (كوردستان24) - أعلن مدير معبر "فيشخابور،سيمالكا" الحدودي مع غرب كوردستان في سوريا .

وقال مدير المعبر في تصريح لكوردستان24 : "سيتم إستئناف معبر "فيشخابور، سيمالكا " الحدودي مع غرب كوردستان في سوريا إعتباراً من يوم الاثنين المقبل . "

وأوضح بربهاري : " سيكون المعبر مفتوحاً للحركة التجارية والمنظمات الدولية والاشخاص بدءاً من يوم الاثنين المقبل .

وأغلقت إدارة معبر "فيشخابور" بإقليم كوردستان " المقابل لمعبر "سيمالكا "شمال شرقي سورية، المعبر أمام حركة المسافرين والبضائع والمواد التجارية بتاریخ 15 من آيار2023 .

وفي وقت سابق ، قالت إدارة "معبر فيشخابور،سيمالكا " في بيان إن المعبر تم فتحه بأمر من الرئيس بارزاني لمساعدة الشعب الكوردي في سوريا عام 2013 ، وقد أكد إقليم كوردستان مرارًا على أهمية بقاءه مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية.

ووفقا لمصادرفأن الإغلاق جاء رداً على منع سلطات الإدارة الذاتية عبور وفود كوردية سورية، من بينها وفد للمجلس الوطني الكوردي إلى الإقليم، في إطار حضور افتتاح متحف بارزاني الوطني ، وأيضا التحضيرات المزمعة عقدها في إربيل لانعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكبر أحزاب المجلس الوطني الكوردي.

وتلقت منظمات دولية غير حكومية إشعارات من إدارة المعبر، تبلغهم بإغلاق المعبر حتى إشعار آخر. كما أمهلت سلطات الإقليم أصحاب الجنسيات والإقامات الأوروبية المتواجدين في مناطق الإدارة الذاتية مدة أسبوع للعودة أو البقاء.

ويعتبر معبر "فيشخابور ،سيمالكا " الحدودي المنفذ الوحيد بين الإقليم ومناطق نفوذ الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية، في ما يخص التبادل الإنساني والتجاري وإيصال الأدوية ومعالجة المرضى، وخاصة مرضى السرطان والحروق، وسفر المواطنين إلى العالم الخارجي.