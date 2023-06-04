الجيش العراقي يستمر في مضايقة الفلاحين الكورد بكركوك

أربيل (كوردستان 24)- اعتقل الجيش العراقي، اليوم الأحد، عدداً من المزارعين الكورد في ناحية "سەرگەڕان" التابعة لمحافظة كركوك، بتهمة العمل في أراضيهم.

وقال ممثّل الفلاحين محمد إسماعيل، إن الجيش العراقي داهم قرية "شەناغە" بناحية "سەرگەڕان" وابتز الفلاحين واعتقل 12 منهم من داخل منازلهم، بحجة العمل في أراضيهم.

وأضاف إسماعيل في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن سكان المنطقة يعملون فقط في الزراعة لكسب لقمة عيشهم، ولا يمكنهم التخلي عن أراضيهم.

مؤكّداً أن الجيش يمارس الضغط على السكان والمزارعين الكورد لإجبارهم على إخلاء منازلهم وأراضيهم، بهدف إسكان العرب الوافدين مكانهم.

وطالب ممثل الفلاحين القيادة السياسية الكوردستانية، بـ "التدخّل في أسرع وقتٍ ممكن، لإنهاء الوضع المتوتر في منطقتهم"، لأنه كما يقول "الوضع سيء للغاية".

لافتاً إلى أن الجيش العراقي "يعتقل المواطنين الكورد كما كان الحال في عهد نظام البعث السابق"، مؤكداً في الوقت ذاته أن القوات العراقية "تهين السكان فقط لأنهم كورد".

وفي وقتٍ سابق، حذّر قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، الفلاحين الكورد في 5 قرى على حدود "سەرگەڕان" التابعة لمحافظة كركوك، من ممارسة أعمالهم الزراعية في أراضيهم، مهدداً المخالفين بالاعتقال.

ومنع الجيش العراقي في الـ 10 مايو أيار الفائت، الفلاحين الكورد على حدود "سەرگەڕان" من الحصاد والري وأعمال زراعية أخرى.

قبل أن يعتقل قائد الفوج الرابع في الجيش العراقي المقدم الركن محمد، مزارعاً كوردياً في قرية "پەلكانەی" التابعة لبلدية "سەرگەڕان"، خلال رش محصوله بالمبيدات الحشرية، ومصادرة جراره الزراعي.

ويبحث الجيش العراقي عن أعذارٍ وحججٍ واهية للاعتداء على الفلاحين الكورد ومنعهم من ممارسة أعمالهم، ضمن خطةٍ لإجبارهم على الرحيل عن محافظة كركوك إحدى المناطق المتنازع عليها.