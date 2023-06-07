"إدارة الدولة" يجتمع لمناقشة حصّة كوردستان من الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع اليوم الأربعاء، تحالف إدارة الدولة بخصوص حصّة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية، بحضور مسؤولين كوردستانيين في الحكومة العراقية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل كوردستان 24، فإن الاجتماع سيضمُّ وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، ونائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله.

ورغم أنه من المقرر أن يجتمع البرلمان العراقي يوم غدٍ الخميس للتصويت على مشروع قانون الموازنة.

إلا أن التصويت، وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يجب أن يتم من قبل اللجنة المالية النيابية ثم إرساله إلى رئاسة البرلمان التي بدورها تعرضه أمام النواب.

يأتي ذلك، في وقتٍ لم تُستكمل حتى الآن قراءة جميع بنود مشروع قانون الموازنة والتصويت عليها، كما لم يُرسل إلى رئاسة مجلس النواب.

ويعتقد البعض أن حصة إقليم كوردستان من الموازنة هي من أبرز المشاكل التي تواجه البرلمان العراقي في تأجيل التصويت، وأن الأحزاب الكوردستانية لن تسمح بتمرير مشروع قانون.

إلا أن الأمر ليس هكذا، وكما أوضح وزير المالية العراقي أمس الثلاثاء، فإن التغييرات التي يمكن إجراؤها على المشروع، تكون على سبيل المثال بنقل الأموال من وزارة إلى أخرى أو من موازنة المحافظات، وحينها المحكمة الاتحادية تستأنف ضد تلك الإجراءات.

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وإضافةً إلى ذلك، هناك مشكلة أخرى بالنسبة للتغييرات، على سبيل المثال، أدرج أعضاء اللجنة المالية نحو 320 ألف وظيفة جديدة ضمن مشروع القانون.

بينما أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة لا تستطيع تعيين موظفين جدد في الوقت الحالي، بسبب عجز الميزانية المقدّر بـنحو 64 ترليون دينار.