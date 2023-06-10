كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي تجتمع برئاسة فؤاد حسين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، اليوم السبت، أن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، ستجتمع برئاسة الدكتور فؤاد حسين.

وأضاف مراسلنا أن "كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستناقش الفقرة السابعة من المادة 14 في مشروع قانون الموازنة الاتحادية".

وأوضح أنه "كان مقرراً أن يستأنف مجلس النواب العراقي جلسته المخصصة لإكمال التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون الموازنة الساعة الخامسة عصراً، لكن إلى الآن لم يستأنف البرلمان الجلسة".

وأكد أن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله وصل إلى قاعة البرلمان"، مبيناً أنه "إلى الآن لم يحصل أي اتفاق بشأن المادة 14، لا سيما الفقرة السابعة منها، والتي تشير إلى قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، في حال حدوث مشاكل بين أربيل وبغداد".

وصادق مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين، يوم الجمعة، والتي حضرها 259 نائباً، على المواد (1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-23-24)، فيما أجل التصويت على المواد (14-15-16-17)، وحذف المادتين 4 و22، من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025).

ورفع مجلس النواب العراقي، جلسته إلى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، لإكمال التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون الموازنة.