مجلس النواب العراقي يصوت على المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان من الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- صوت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم السبت، على المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته مؤسسة كوردستان24، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم (30) للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية/ الفصل التشريعي الأول"، مضيفة أن "عدد الحضور بلغ 241 نائباً".

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 من مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق.

لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في الـ 25 من مايو أيار الفائت عدة تغييرات في المسوّدة، خاصةً في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وبدأ مجلس النواب العراقي الخميس الماضي جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين بحضور 258 نائباً من أصل 329، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، قبل أن تؤجّل إلى يوم الجمعة.

واضطر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى رفع جلسات البرلمان عدة مرات، بسبب عدم وجود توافق سياسي بين الكتل النيابية.

قبل أن يصادق على المواد (1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-23-24)، بينما أجِّل التصويت على المواد (14-15-16-17)، وحذف المادتين 4 و22.