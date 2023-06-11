سیاسة

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: أفشلنا كل المؤامرات المنظمة التي استهدفت سيادة الإقليم

من أجل تمكين الحكومة من دفع الرواتب واستمرار الاستثمارات والحد من المشاكل قررنا الموافقة على قانون الموازنة.
author_image أحمد حاجي
لوغو الحزب الديمقراطي الكوردستاني
لوغو الحزب الديمقراطي الكوردستاني
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أربيل (كوردستان24)- أكد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، أننا أفشلنا كل المؤامرات المنظمة والتي استهدفت سيادة الإقليم والتدخل في شؤونه وتقليص سلطاته الدستورية.

وذكر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في بيان، تلقته مؤسسة كوردستان24، أنه "من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه الحالة المعيشية لشعب كوردستان بذل حزبنا كل جهوده لتثبيت حقوق ومستحقات شعب كوردستان في بنود وفقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023".

وأضاف: "ومع أن طموحاتنا لم تتحقق بالكامل في قانون الموازنة حيث كان من المفترض تنفيذ ماجاء في نص الحكومة الاتحادية دون أي نقص، ولكن من أجل تمكين الحكومة من دفع الرواتب واستمرار الاستثمارات والحد من المشاكل قررنا الموافقة على قانون الموازنة".

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بيان من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه الحالة المعيشية لشعب كوردستان بذل حزبنا كل جهوده لتثبيت حقوق ومستحقات شعب كوردستان في بنود وفقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 بحسب الاستحقاقات الدستورية واتفاقية إدارة الدولة التي تمخضت منها الحكومة الحالية، وبالاعتماد على الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية .

كما استطاع حزبنا وبجهد كبير إفشال كل المؤامرات المنظمة وبدقة والتي استهدفت سيادة الإقليم والتدخل في شؤونه وبث التفرقة في صفوف قياداته وكيانه وتقليص سلطاته الدستورية.

ومع أن طموحاتنا لم تتحقق بالكامل في قانون الموازنة حيث كان من المفترض تنفيذ ماجاء في نص الحكومة الاتحادية دون أي نقص، ولكن من أجل تمكين الحكومة من دفع الرواتب واستمرار الاستثمارات والحد من المشاكل قررنا الموافقة على قانون الموازنة.

‏وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر للرفاق في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي والكتلة الوزارية لحزبنا في الحكومة الاتحادية والذين عملوا بكل إخلاص ونتمنى لهم الموفقية.

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