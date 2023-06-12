مجلس النواب العراقي يصوت على جميع مواد الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، على جميع مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته مؤسسة كوردستان24، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 و2024 و2025)".

وعقد مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، جلسته الخاصة لاستكمال التصويت على مواد قانون الموازنة الاتحادية، لليوم الرابع توالياً والتي استمرت إلى ما بعد منتصف ليل الأحد على الإثنين.

وحضر جلسة الأحد، 229 نائباً، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 من مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق.

وتبلغ قيمة موازنة العام 2023، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.

كما صوّت مجلس النواب العراقي، يوم السبت، على المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وفي أعقاب التصويت، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن "الموقف المشرف والشجاع للوطنيين من جهة، وتآمر الخونة من جهة أخرى، سيُسجّل في التاريخ".

وقال في تغريدة على تويتر: "نطمئن جميع الأطراف أن إقليم كوردستان سيغدو أقوى من السابق، ولن نساوم على حقوقنا الدستورية".

من جانبه، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه أفشل مخطط للاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع السليمانية عن إقليم كوردستان.

وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني في مؤتمرٍ صحفي، "اليوم أفشلنا مخطط حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني باستقطاع محافظة السليمانية من إقليم كردستان وهي مخالفة تماماً للدستور العراقي".

وأضاف "لا يمكن وفق الدستور التعامل بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية مع أي محافظة من محافظات إقليم كوردستان أو قضاء أو ناحية".

وتابع: "كما لا يمكن للحكومة الاتحادية إرسال أي مبالغ مالية لأي من محافظات الإقليم، إلا من خلال حكومة إقليم كوردستان".