أبو بكر يكشف عن موعد إعادة فتح الأجواء التركية أمام مطار السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- كشف محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، عن موعد إنهاء مشكلة إغلاق الأجواء التركية أمام رحلات مطار السليمانية.

وقال أبو بكر في حديثٍ لـ كوردستان24، "في حال عدم ظهور ظروف غير مرغوبٍ بها، فإن مشكلة إغلاق الأجواء التركية أمام رحلات مطار السليمانية ستحلُّ بداية يوليو تموز القادم".

وأضاف: "بذلنا كل الجهود لإعادة فتح المجال الجوي التركي وإزالة العوائق أمام مطار السليمانية".

في غضون ذلك، أكّد محافظ السليمانية أنه "استضاف في الأيام الأخيرة الماضية وفداً تجارياً تركياً مكوناً من 25 رجل أعمال".

معتبراً أن تلك الخطوة "بداية مهمة لحل المشاكل التي تعتقد الدولة التركية أنها مشاكل مع مطار السليمانية".

وأغلقت تركيا في الـ 3 أبريل نيسان الماضي مجالها الجوي أمام الطائرات التي تحلق من وإلى مطار "السليمانية"، متهمة حزب العمال الكوردستاني باختراق المطار.

واعتبر محافظ السليمانية أن القرار "أحادي الجانب، وطلبنا من أنقرة تفسيراً".

وقال وزارة الخارجية التركية إن "هذا القرار اتخذ في سياق تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في السليمانية واختراق المطار وتهديد الأمن الجوي".

وأشار بيانٌ للخارجية التركية إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من تموز/يوليو، على أن "يعاد النظر فيه في ضوء الأحداث" حتى ذلك التاريخ.

وفي منتصف مارس آذار الماضي، أعلنت "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع في جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين "نتيجة لظروف الطقس السيء" في إقليم كوردستان.

وبحسب بيان "سوريا الديموقراطية"، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى الإقليم من أجل "تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية"، في إطار جهود "مكافحة خلايا" تنظيم داعش.