أمن

رئاسة لجنة المادة 140 تصدر قراراً بشأن المزارعين الكورد والتركمان بكركوك

صادر النظام العراقي السابق، في سبعينيات القرن الماضي، أراضي المزارعين الكورد والتركمان في كركوك وسلّمها للوافدين العرب
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نص القرار
نص القرار
کوردستان كركوك الكورد التركمان المناطق المتنازع عليها

أربيل (كوردستان 24)- طالب رئيس لجنة المادة 140، هادي العامري، وزارة الزراعة العراقية بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012 الذي ينصّ على إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال.

كما طالب العامري الوزارة العراقية بضرورة "إلغاء جميع العقود الزراعية في دائرة زراعة كركوك وعودة كل الأراضي إلى قرار لجنة شؤون الشمال".

وشدّد العامري في رسالته المرسلة لوزارة الزراعة، على أن قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012 "لا يزال نافذاً، ولا يجوز تجديد تلك العقود الزراعية".

وكان النظام العراقي السابق، صادر خلال سبعينيات القرن الماضي، أراضي المزارعين الكورد والتركمان في كركوك وسلّمها للوافدين العرب.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي عام 2012 قراراً بضرورة إلغاء كافة القرارات المتخّذة بحق الكورد والتركمان خلال فترة النظام السابق.

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