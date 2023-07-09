وفاة الفنان والسيناريست العراقي ثامر مهدي

أربيل (كوردستان24)- توفي اليوم الأحد 9 تموز 2023، الفنان والسيناريست العراقي ثامر مهدي، عن عمر ناهز 81 عاما.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان ثامر مهدي، وقالت في بيان، إن مهدي وافته المنية يوم امس في مغتربه بكندا.

والفنان الراحل من مواليد عام 1942 في بغداد، وتخرج في قسم الفلسفة بكلية الآداب/ جامعة بغداد عام 1964، وكان الأول في دورته، فعيّن معيدًا في الكلية، آنذاك، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة في نفس الجامعة عن أطروحته "منطق الحكم الجمالي".

ودرس ثامر مهدي المسرح في معهد الفنون الجميلة، القسم المسائي، لكنه لم يكمل الدراسة من دون أن يتخلى عن ميوله الفنية.