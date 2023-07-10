التشكيلة التاسعة نفّذت آلاف المشاريع لإنعاش البنية التحتية في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- عمل مجلس الوزراء التاسع في حكومة إقليم كوردستان خلال السنوات الأربع الفائتة، على تنفيذ حزمة مشاريع ضمن قطاعات مختلفة، بهدف تعزيز البنية التحتية في الإقليم.

ووفق البيانات الرسمية، نفّذت حكومة الإقليم 3379 مشروعاً مهماً بقيمة 12 ترليون و40 مليار و667 مليون دينار ضمن قطاعات الطرق والمياه والصرف الصحي والزراعة والكهرباء والتعليم والخدمات الأساسية.

تلك المشاريع، نُفِّذت وفقاً لاحتياجات المحافظات والإدارات المستقلة وبُذلت جهود كثيرة لضمان العدالة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.

وتُظهِر بيانات مجلس الوزراء التاسع، أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني لم يفرّق بين أية مدينةٍ أو محافظةٍ دون أخرى،بما يخص تنفيذ المشاريع وتخصيص الأموال.

ونُفِّذت المشاريع وخُصِّصت الميزانية اللازمة حسب عدد السكان واحتياجات الأقاليم للمشاريع على أساس العدالة وتحصيل الإيرادات ومراعاة خدمة جميع مواطني إقليم كوردستان دون تمييز.

ففي محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين المستقلتين، والبالغ عدد سكانها مليونين و268 ألف و50 نسمة، نفّذت الحكومة التاسعة 1195 مشروعاً مختلفاً، بتكلفة قُدِّرت بـ 4 تريليون و234 مليار و685 مليون دينار.

في وقتٍ، نفذت الحكومة في محافظتي أربيل ودهوك وإدارة سوران وزاخو المستقلتين والبالغ عدد سكانها 3 ملايين و804 ألف و742 نسمة، 2184 مشروعاً بتكفلة بلغت 7 ترليون و805 مليار و982 مليون دينار.