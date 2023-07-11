إقليم كوردستان يتوقّع ارتفاع عدد سكانه إلى أكثر من 6.5 مليون نسمة

أربيل (كوردستان 24)- توقّع إقليم كوردستان أن يرتفع عدد سكانه لأكثر من 6 ملايين ونصف مليون نسمة، نهاية عام 2023.

وأصدرت هيئة الإحصاء في كوردستان، إحصائيةً في اليوم العالمي للسكان، قالت إنه من المتوقّع أن يصل عدد سكان الإقليم، باستثناء النازحين واللاجئين، إلى 6 مليون و556 ألف و752 نسمة، نهاية عام 2023.

وحددت الأمم المتحدة يوم الـ 11 يوليو تموز من كل عام، يوماً عالمياً للسكان، لتسليط الضوء على قضايا السكان.

ووفقاً لهيئة الإحصاء، فإن الذكور يشكّلون غالبية سكان إقليم كوردستان بـ 3 ملايين و296 ألفاً و240، بينما يبلغ عدد الإناث 3 ملايين و260 ألفاً و240.

وتؤكّد هيئة الإحصاء، أن 78.4 بالمائة من سكان الإقليم يعيشون في المناطق الحضرية، في حين يعيش 21.6 بالمائة في المناطق الريفية.

لافتةً إلى أن معدل النمو السكاني في كوردستان لعام 2023 قُدِّر بنحو 2%.

في غضون ذلك، قالت الهيئة إن من بين القضايا التي أثّرت على التركيبة الديمغرافية لسكان الإقليم، هو وجود نازحين عراقيين في كوردستان.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد النازحين في العراق بلغ مليون و111 ألف نازح منتصف عام 2022.

بلغ نصيب إقليم كوردستان، وفق إحصائية الهجرة الدولية، 694 ألف نازح، بنسبةٍ مئوية وصلت لـ 52.6 بالمائة من العدد الإجمالي للنازحين العراقيين.

ووفق إحصائياتٍ دولية، يحتل العراق المرتبة الـ 35 عالمياً من حيث عدد السكان، بعد أن بلغ عددهم 45 مليون و527 ألف نسمة.