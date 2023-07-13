القضاء العراقي يصدر أمراً باستقدام بطريرك الكلدان لويس ساكو

أربيل (كوردستان24)- أصدرت السلطة القضائية العراقية، اليوم الخميس، أمراً يقضي باستقدام بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو.

وبحسب كتاب رسمي صادر من رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، تلقت كوردستان24 نسخة منه، فقد صدر قرار من قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام بتبليغ "المتهم لويس روفائيل موشي" والساكن في منطقة المنصور ببغداد بالمثول أمام المحكمة.

وأصدر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، مرسوماً جمهورياً بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.

ونشرت الوقائع العراقية في عددها (4727) الصادر في 3 تموز 2023، المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو.

وأصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يوم الجمعة، توضيحاً حول قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين لويس روفائيل ساكو بطريرك على الكلدان في العراق والعالم.

وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، طالب فيها بإلغاء سحب المرسوم الجمهوري الخاص به.

وتساءل لويس روفائيل ساكو في رسالته "هل كان مرسوم مام جلال علی خطأ؟، فأتيتم لتصححوا الخطأ؟". فيما أشار إلى رفع طعن قانوني في حال عدم الإلغاء، قائلاً: "أتمنى أن تدركوا خطورة قراركم على المكوّن المسيحي".

يأتي هذا في وقت، تجمع المئات من المسيحيين، صباح اليوم الخميس، أمام كاتدرائية "مار يوسف" للكلدان الكاثوليك في عنكاوا بأربيل، والتي تضُم أكبر تجمّع مسيحي ليس في العراق فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

ونظم المتجمعون وقفة احتجاجية، قالوا عنها في بيان إنها تمثل أحزاب وحركات الشعب المسيحي من الكلدان والأشوريين والسريان والأرمن ورؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني وجميع شرائح المجتمع العنكاوي المسيحي.

وخاطب المحتجون في بيانهم الرئيس العراقي، قائلين: "بوقفتنا الاحتجاجية هذه نعرب عن استنكارنا وشجبنا لما اقدمتم عليه من خطوة ترتقي إلى إهانة وإذلال رمز من رموزنا الدينية، ألا وهو أبينا الموقّر البطريرك والكاردينال مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، وذلك من خلال إصداركم المرسوم الجمهوري المرقم 31 لسنة 2023، والذي ألغيتم به مرسوماً جمهورياً آخر كان قد صدر قبل عشر سنوات".

وذكر البيان أنّ "مثل هذه الإهانة لرئيسِ أكبر كنيسة في العراق لهي سابقة خطيرة ومؤلمة لنا جميعاً، لم تحدث طيلة تاريخ العراق، وسيكون لها آثارها وتبعاتها السيئة التي لا تحمد عقباها على وجودنا المسيحي بأسره، سواء في العراق أم في المنطقة برُمّتها؛ فهذه السابقة تُعدُّ ضربةً في الصميم، توجّه إلى مكوِّن مسالم من قبل من يفترض أن يكونَ حامي العراقيين جميعاً".