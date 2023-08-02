بطلبٍ من ماكدونالدز.. كوردستان تصدّر مئات الأطنان من البطاطا إلى الخليج

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم إقليم كوردستان تصدير مئات الأطنان من البطاطا إلى دول الخليج العربي، بطلبٍ من فروع ماكدونالدز إحدى أكبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في العالم.

يتزامن ذلك مع إعلان وزارة الزراعة والموارد المائية بالإقليم عن مواصلة العمل لضمان الأمن الغذائي وتصدير منتجات المزارعين إلى الأسواق الخارجية.

وسبق لحكومة الإقليم أن صدّرت 300 طن من البطاطا إلى الإمارات، في خطوةٍ لاقت ترحيباً من مزارعي محافظة أربيل.

وقالت وزيرة الزراعة بالإقليم، بيكرد طالباني، إن الاستعدادات جارية لتصدير مئات الأطنان من البطاطا إلى الخليج والأردن بطلبٍ من فروع ماكدونالدز لصناعة الرقائق والأصابع (الفينكر).

وأكّدت طالباني أنه "بفضل دعم المزارعين وتحسين أساليب الزراعة، من المتوقّع أن يصل إنتاج هذا العام إلى ذروته، بأكثر من 600 ألف طن من البطاطا المُعدّة للطبخ، و150 ألف طن آخر من البطاطا الصناعية".

وأشارت وزيرة الزراعة عبر بيانٍ لها، تابعته كوردستان 24، إلى أن حكومة كوردستان حظرت استيراد البطاطا من الخارج لغاية نهاية الموسم الحالي.

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وكانت وزارة الزراعة والموارد المائية وقّعت اتفاقيات مع سبعة مصانع وشركات إنتاج البطاطا الصناعية، واستلام إنتاج المزارعين سنوياً.

وينتج مزارعو إقليم كوردستان 30 نوعاً من البطاطا سنوياً ، 10 منها صناعية تستخدم في صناعة الأصابع (الفينكر) والرقائق.

وبدعم من التشكيلة الحكومية التاسعة، وصلت العديد من منتجات الإقليم الزراعية إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، تشمل البطاطا والذرة والخيار وأنواع من الفاكهة والخضروات الأخرى.

وإحدى أكبر خطوات حكومة إقليم كوردستان لدعم المزارعين، هو بيع منتجاتهم في الأسواق الدولية.

ففي عام 2022 الماضي، صدّرت حكومة الإقليم 2000 طن من الرمان إلى الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في الخليج. كما تصدِّر العسل والتفاح إلى الإمارات والسعودية والبحرين والمملكة المتحدة ودولٍ أوروبية.