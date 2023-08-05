النفط العراقية تعقد اجتماعاً موسعاً بحضور وفد كوردستان لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز وتخرج بتوصيات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، عقد اجتماع موسع بحضور وفد حكومة إقليم كوردستان، لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز، فيما أكدت أنه خرج بتوصيات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته كوردستان24، أنه "انطلاقا من حزمة الإصلاحات التشريعية التي جاء بها المنهاج الحكومي وتحديداً ما جاء في المحور الثالث والعشرون بخصوص إعداد مشروع قانون النفط والغاز واستناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للإسراع بإنجاز هذا المشروع وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، تم عقد اجتماع اليوم بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء (وزير الخارجية - وزير النفط) ووفد الإقليم ومحافظي المحافظــات المنتجة للنفط ومستشاري رئيس الوزراء والكادر القيادي في وزارة النفط".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تناول التطرق إلى أهمية وأهداف هذا القانون وضرورة إنجازه بأسرع وقت وبمشاركة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط وممثلي مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "أجواء الاجتماع كانت إيجابية عكست اهتمام وحرص جميع الأطراف على إنجاز المشروع كونه يمثل جزءاً من التزام المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب وكذلك كونه الدعامة الأساسية لاستثمار الثروة النفطية والغازية بأمثل الممارسات العالمية وبما يؤمن مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي".

ولفت إلى أن "الاجتماع تمخض على التوصيات التالية:

1- تشكيل لجان لمتابعة هذا الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.

2- يتم تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة لدراستها من خلال هذه اللجان وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز".