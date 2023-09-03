قوات مكافحة الإرهاب الاتحادية تعتقل أكثر من 40 شابا كورديا في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24، اليوم الأحد، ان قوات مكافحة الإرهاب الاتحادية اعتقلت أكثر من 40 شابا كورديا في كركوك، وذلك بعد رفع حظر التجوال في المدينة، بعد ليلة دامية.

وقال مراسل كوردستان 24، ان القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف في الاحياء الكوردية، وبدأت حملة تفتيش واعتقالات للشباب الكورد، على الرغم من رفع حظر التجوال في كركوك.

وقال والد أحد الشباب الكورد المعتقلين، انه قد تم اقتياد الشباب المعتقلين الى مكان مجهول، مؤكدا أن أي جهة لم تعلن اعتقالها لهؤلاء الشباب.

وتم نشر عدد كبير من القوات الأمنية في الأحياء الكوردية، وخاصة رحيماوا وسرجنار وشورش، وعدم السماح للمواطنين بالخروج الى أعمالهم".

ومنذ أيام، أقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء أمس السبت شهدت كركوك احتجاجات كبيرة حيث نزل العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.