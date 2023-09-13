سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير خارجية النمسا

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 13 أيلول (سبتمبر) 2023، وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ.

وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات التاريخية والودية بين إقليم كوردستان والنمسا.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره وامتنانه للنمسا، حكومة وشعباً، على دعمها ومساندتها لشعب كوردستان في مختلف المراحل، كما جدد رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات مع النمسا في جميع المجالات.

وأكد وزير الخارجية النمساوي أن زيارتهم لإقليم كوردستان تأتي للتأكيد على صداقتهم مع شعب كوردستان وتوثيق علاقتهم الراسخة.

وتمحورت مباحثات الاجتماع بشكل رئيسي، حول المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضرورة حماية وضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وشدد الجانبان على أهمية حل المشاكل تحت مظلة الدستور، وتعزيز النظام الاتحادي في العراق، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة للفيدرالية في العالم وأوروبا، ومنها النمسا.

كما تناول الاجتماع، سبل مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي، وانعكاسها على العراق وإقليم كوردستان.

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