مكتب أياد علاوي يوضح بشأن اتهامه لجيش المهدي بقصف الحضرة العلوية

أربيل (كوردستان24)- نفى مكتب زعيم ائتلاف الوطنية الاتهامات بشأن مقطع فديو تناقلته وسائل الاعلام حديثاً حول اتهام اياد علاوي لجيش المهدي بقصف الحضرة العلوية في أحداث النجف عام 2004، واصفة إياه بأنها محاولة لاثارة الفقتنة والازمات.

وقال المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي في بيان له اليوم الثلاثاء 19 أيلول 2023 "تناقلت بعض وسائل الاعلام حديثاً مقتطعاً لزعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي مفاده ان الدكتور اياد علاوي يتهم جيش الامام المهدي بقصف الحضرة العلوية في احداث النجف التي حدثت عام ٢٠٠٤ وقامت بترويجه وعددٍ من الصفحات والمواقع التي تحاول اثارة الفتنة والازمات".

وأضاف البيان "ان حديث الدكتور اياد علاوي كان عن وجود مندسين يدعون الانتماء لجيش الامام المهدي وكانو يقومون بقصف الحضرة لغرض اثارة الفتنة بين الحكومة والتيار الصدري آنذاك".

وأشار البيان الى "ان علاقة الدكتور اياد علاوي بعائلة آل الصدر الكرام علاقة أسرية وثيقة وان الدكتور اياد علاوي كان قد وجه مجموعة من القوات الخاصة لحماية السيد مقتدى الصدر من الاغتيال سابقاً خوفاً من وجود مندسين يحاولون اشعال الفتنة في العراق في تلك الفترة".

وأكد البيان "ان نشر اخبار واحداث مفبركة ماهو الا دليل على ان هناك العديد ممن يحاول اشعال الازمات وزعزعة الاستقرار واثارة الفتنة بين عائلة آل علاوي وآل الصدر الكرام".