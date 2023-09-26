العراق يُعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة عيده الوطني

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الثلاثاء، 2023/10/3، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق.

واقتُرِح العيد الوطني العراقي عام 2008، الذي يصادف الثالث من اكتوبر تشرين الأول عام 1932، احتفاءً بيوم إعلان استقلال العراق عن الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة.

لكن لم تتخد الحكومات العراقية ذلك اليوم عيداً وطنياً بعد انقلاب ثورة 14 تموز عام 1958 حتى التاسع من نيسان 2003، العام الذي دخلت القوات الأميركية العراق.

وحينها اقتُرِح أن يكون يوم الاجتياح الأميركي يوماً وطنياً احتفاءً بتخلّص العراق من حكم حزب البعث العربي الاشتراكي.

لكن ذلك الاقتراح قوبل برفضٍ شعبي، ومالت بعض الآراء إلى إحياء يوم الاستقلال في الثالث اكتوبر تشرين الأول واتخاذه عيداً وطنياً.

وفي فبراير شباط 2008، اتُخِذ يوم الثالث اكتوبر تشرين الأول عيداً وطنياً، إلا أن القرار لم يُفعّل إلا في سبتمبر أيلول 2020، بعد إصدار الحكومة العراقية قانوناً متعلقاً بالعيد الوطني.