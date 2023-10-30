أمن

مُديرية أمن دهوك تُصدر توضيحاً بشأن اعتقال أحد كوادر "العمال الكوردستاني"

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شعار مجلس أمن إقليم كوردستان
شعار مجلس أمن إقليم كوردستان
کوردستان مديرية أمن دهوك توضيح اعتقال أحد الكوادر حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية أمن دهوك (الأسايش)، اليوم الاثنين 30 تشرين الأول أكتوبر 2023، توضيحاً بشأن اعتقال أحد كوادر حزب العمال الكوردستاني، يُدعى سليمان أحمد.

وفيما يلي نص البيان:

توضيحٌ صادر من مُديرية أمن دهوك

ألقت القوات الأمنية (الأسايش) القبض على أحد كوادر حزب العمال الكوردستاني يُدعى سليمان أحمد، والذي كان يتجول بشكلٍ سريّ وغير قانوني لصالح حزب العمال الكوردستاني، لذا تم إلقاء القبض عليه، كما اعترف أثناء التحقيق بأفعاله، لذلك سيُحال إلى المحكمة وسيتم التعامل معه وفقاً للقانون.

إيقافه ليس له أي علاقة بالعمل الصحفي.

مديرية أمن دهوك

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