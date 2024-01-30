اندلاع النيران في مصفاة نفط على طريق أربيل - كوير

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل اندلاع النيران في مصفاة نفط على طريق كوير- أربيل.

المقدم كاروان علي، قال اليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024، لـ كوردستان24 إنه "في الساعة 02:00 صباحا، اندلع حريق في مصفاة نفط على طريق كوير - أربيل، ولا تزال فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران.

وأضاف: أن "أسباب الحريق غير معروفة بعد وقد بدأ التحقيق لمعرفتها".

وبحسب معلومات كوردستان 24 فان "المصفى من المصافي الخاصة التي لا تتوفر فيها شروط السلامة وقد أسفرت النيران عن إصابة شخصين عدا عن الخسائر المادية".