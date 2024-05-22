سامان برزنجي: يوجد 50 إصابة بالحمى النزفية في العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، وجود 50 إصابة بالحمى النزفية، و8 وفيات، في العراق.

وقال برزنجي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024: "لدينا برنامج للسيطرة على الأمراض المعدية، ونعمل عليه كروتين يومي".

وأضاف: "يوجد العديد من الأمراض المعدية بين البشر، ولكل مرض برنامج خاص للكشف عنه، ومتابعة الحالات، والسيطرة عليه".

وزاد، "هناك العديد من الطرق والخصائص المختلفة للأمراض، ولكن في بعض النواحي، فهي أمراض شائعة بين الطيور أوالحيوان والإنسان أو من المنتجات الزراعية، لذلك نحن دائما على تواصل مع وزارة الزراعة ووزارة الصحة والإدارات المستقلة والمديريات التابعة للقطاع الصحي من فرق زراعية وبيطرية".

وأضاف: "لدينا تنسيق مع إدارات المياه، ووزارة الداخلية، وليس الزراعة فقط، ولكن هناك عدد من الأمراض الشائعة، وفيما يتعلق بالصحة، إنه علم مختلف تماما".

وقال: "كل عام، نستعد للحماية والسيطرة على الأمراض قبل انتشارها، من المهم جدا بالنسبة لنا السيطرة عليها حتى لا تتفشى".

كما أشار إلى أنه "في بداية الصيف ومع تغير المناخ، في العالم كله، والإسهال، والكوليرا، وهو شكل من أشكال الإسهال الشديد، ومرض الحمى النزفية، وهو أمر خطير ومهم جدا بالنسبة لنا، لأن نسبة الوفيات والأمراض مرتفعة للغاية".