قتلى وجرحى جراء انفجارٍ طال مقراً للحشد الشعبي في جرف الصخر

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل وإصابة عددٍ من أفراد الحشد الشعبي جراء انفجارٍ مجهول المصدر طال مقراً للحشد في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية عراقية، إن القصف المجهول المصدر الذي استهدف معقل كتائب حزب الله العراقي "أسفر عن سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى".

في غضون ذلك، وجّه محافظ بابل عدنان فيحان، باستنفار الفرق الطبية ومستشفى المسيب لإسعاف جرحى الحشد الشعبي بجرف الصخر.

يأتي هذا الانفجار، تزامناً مع إعلان إسرائيل تنفيذ غارةٍ جوية مساء اليوم الثلاثاء استهدفت قيادياً بارزاً في حزب الله اللبناني بالضاحية الجنوبية لبيروت.