أمن

قتلى وجرحى جراء انفجارٍ طال مقراً للحشد الشعبي في جرف الصخر

author_image Kurdistan24
تعبيرية
تعبيرية
العراق جرف الصخر

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل وإصابة عددٍ من أفراد الحشد الشعبي جراء انفجارٍ مجهول المصدر طال مقراً للحشد في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية عراقية، إن القصف المجهول المصدر الذي استهدف معقل كتائب حزب الله العراقي "أسفر عن سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى".

في غضون ذلك، وجّه محافظ بابل عدنان فيحان، باستنفار الفرق الطبية ومستشفى المسيب لإسعاف جرحى الحشد الشعبي بجرف الصخر.

يأتي هذا الانفجار، تزامناً مع إعلان إسرائيل تنفيذ غارةٍ جوية مساء اليوم الثلاثاء استهدفت قيادياً بارزاً في حزب الله اللبناني بالضاحية الجنوبية لبيروت.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف