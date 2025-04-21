طقس العراق.. أمطار متوسطة الشدة وارتفاع في درجات الحرارة

2025-04-21 10:08

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 21 نيسان 2025، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً الى غائم عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى فيكون صحواً، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً عدا أقسامها الشرقية فيكون غائماً مع هطول زخات مطر متوسطة الشدة في محافظة البصرة ويتحسن الطقس تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الثلاثاء ستكون في بغداد وكربلاء المقدسة والديوانية وميسان37، النجف الأشرف والمثنى وواسط وبابل38، البصرة وصلاح الدين وديالى والأنبار 36، أما في محافظات أربيل وكركوك33، والسليمانية ودهوك 30، ونينوى 34".

وأضاف، "أما في يوم الأربعاء فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في عموم البلاد مع فرصة سقوط أمطار فوق المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى أن "الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي وأحياناً يكون غائماً مع زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، والرياح غربية تنشط خلال النهار مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون جنوبية شرقية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية".