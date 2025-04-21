حكومة إقليم كوردستان تحول "مشروع حسابي" على ملاك وزارة المالية والاقتصاد

2025-04-21 10:30

أربيل (كوردستان24)- بأمر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وخلال كتاب موقع من رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، حكومة إقليم كوردستان تنقل مشروع حسابي إلى ملاك وزارة المالية والاقتصاد.

الكتاب الذي صدر اليوم الاثنين 21 نيسان 2025، يقضي بنقل مشروع حسابي المعني برقمنة رواتب موظفي إقليم كوردستان، إلى ملاك وزارة المالية والاقتصاد، بناءً على أمر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وفقاً للكتاب، تتولى الوزارة إدارة المشروع وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البنك المركزي الاتحادي، كما تتم حماية الحسابات المصرفية للموظفين وفقاً لنفس القوانين والأنظمة المعمول بها في البنك المركزي الاتحادي.

"حسابي" واحدة من المبادرات بعيدة المدى للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وتتمثل في التحول الإلكتروني للخدمات العامة وتحقيق مزيد من الرخاء للمواطنين وتيسير الأعمال التجارية.

و"مبادرة حسابي، التي أطلقها رئيس الوزراء مسرور بارزاني في الـ 28 من فبراير شباط 2023، تشتمل على جملة من المزايا والفوائد سواء بالنسبة للمواطنين أو لاقتصاد إقليم كوردستان، وهي:

بالنسبة للمواطنين:

سهولة التعامل مع الحسابات وسلامتها، لأن تمويل الرواتب سيكون منتظماً وستُدفع في الوقت المناسب ودون طوابير، فضلاً عن الحد من مخاطر سرقة الرواتب والمدخرات.

للمنتجات المالية:

تحقيق دخل إضافي عبر وضع الأموال الراكدة (غير المتحركة) في المدخرات، أو شراء السلع أو تمويل النفقات الشخصية من خلال القروض الميسّرة، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية.

للمدفوعات الرقمية:

الدفع من خلال نظام "أون لاين" لشراء السلع والخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت، عبر البطاقات المصرفية، وإمكانية التحويل المالي بين الحسابات المختلفة بواسطة التطبيقات الهاتفية، واستلام الحوالات الدولية دون الحاجة إلى مكاتب الصيرفة والتحويل.

بالنسبة لاقتصاد إقليم كوردستان:

زيادة المنتج المحلي نتيجة مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي، ورفع معدل الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نسبة القروض الفردية، وخلق فرص عمل في القطاع المصرفي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، ورفع أداء الحكومة وشفافيتها، وإدراج المدفوعات الرقمية ضمن الخدمات العامة.