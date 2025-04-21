اعتقال محافظ كركوك السابق راكان الجبوري في بغداد بتهمة الفساد

2025-04-21 14:06

أربيل (كوردستان24)- أُلقي القبض على محافظ كركوك السابق راكان الجبوري، في بغداد، على خلفية ضلوعه في ملفات فساد تتعلق بمساعدات عوائل داعش، في انتظار عرضه للمحاكمة.

وأكد مراسل كوردستان24 في كركوك، سوران كامران، اليوم الاثنين 21 نيسان 2025، اعتقال راكان الجبوري، مشيراً إلى أنه "موجود في محكمة الرصافة ببغداد".

وأكد المتحدث باسم تحالف العزم، عزام الحمداني، الخبر لكوردستان24، قائلاً: "تم اعتقاله، لكن لا توجد لدينا أي معلومات عن سبب اعتقاله".

وبحسب معلومات حصلت عليها، كوردستان24، فقد تم اعتقال راكان الجبوري بموجب المادة 340 من قانون العقوبات واحتجازه حتى يتم البت في القضية.