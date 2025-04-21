عملية أمنية مشتركة لتطهير غرب دجلة من فلول داعش

2025-04-21 15:27

أربيل (كوردستان24)- نفذت قوات البيشمركة بالتعاون مع الجيش العراقي، فجر اليوم الإثنين 21 نيسان 2025، عملية عسكرية مشتركة في المحور الثامن غرب نهر دجلة، استهدفت أوكار تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب بيان لوزارة البيشمركة، شاركت في العملية ألوية المشاة الثامن والسابع والعشرين، وفوج الكوماندوز من الفرقة الثالثة التابعة لوزارة البيشمركة، إلى جانب اللواء الخامس عشر من الجيش العراقي. وشملت العملية تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة بحثاً عن مخابئ ومعاقل إرهابية.

وتهدف هذه العملية إلى تطهير المنطقة من فلول داعش، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، ومنع أي تحركات مشبوهة قد تهدد حياة المدنيين في المناطق المحيطة.

تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة جهود عسكرية وأمنية متواصلة للقضاء على التهديدات الإرهابية في المناطق المحاذية لنهر دجلة.