المجلس الأعلى للإفتاء في كوردستان: الذهب ليس شرطاً شرعياً للزواج

2025-04-21 17:55

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان، عبد الله شيركاويي، أن المجلس لا يرى في الذهب شرطًا شرعيًا أو ملزمًا ضمن إجراءات الزواج، مشددًا على ضرورة عدم اعتماده كمقياس للمهر.

وقال شيركاويي في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن الشريعة الإسلامية لم تُحدد الذهب كمهر، بل أشارت فقط إلى وجوب تقديم المهر بما يتناسب مع استطاعة الطرفين.

وأضاف أن المجلس دعا مرارًا إلى تسهيل إجراءات الزواج وعدم تعقيدها بمتطلبات مادية مرتفعة.

وأوضح أن العديد من علماء الدين تطرقوا إلى هذه المسألة خلال خطب الجمعة، مؤكدين أن الذهب مجرد تقليد اجتماعي وليس شرطًا شرعيًا أو قانونيًا.

ودعوا إلى استبداله بخيارات بديلة مثل تجهيزات منزلية، أو رحلة عمرة، أو أي هدية يُتفق عليها بين الطرفين، بشرط أن تكون بموافقة الطرفين.

وأشار شيركاويي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بات يشكّل عائقًا أمام الشباب الراغبين في الزواج، إذ بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 21، اليوم الاثنين، في إقليم كوردستان، 705 آلاف دينار، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى القياسي.

وختم بالقول إن "خير الصداق ما قلّ ودل"، مستشهدًا بحديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): خير الصداق أيسره، داعيًا إلى العودة للقيم الدينية وتخفيف الأعباء عن كاهل المقبلين على الزواج.