رقمٌ سلبي يقلق برشلونة قبل نهاية الموسم

2025-04-21 18:49

أربيل (كوردستان 24)- إحصائية رقمية مثيرة للقلق أبرزتها يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية، رغم نجاح فريق برشلونة في خطف نقاط الفوز أمام سيلتا فيجو بريمونتادا نارية، مساء السبت، بقلب تأخره بثلاثية إلى فوز بنتيجة 4-3.

وكرر برشلونة فعلته باستقبال ثلاثة أهداف في مباراتين على التوالي، بعدما اهتزت شباكه في إياب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني بالخسارة بنتيجة 3-1.

برشلونة يحتاج للعودة للصلابة الدفاعية

البارسا حافظ على نظافة شباكه مرتين بالانتصار على بوروسيا دورتموند في الذهاب برباعية دون رد، والفوز على ليجانيس بهدف، لكنه عاد للتاريخ عاماً بالكامل، باستقبال 3 أهداف في مباراتين على التوالي، معيداً إلى الأذهان خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية لهدف في ربع نهائي دوري الأبطال، في السادس عشر من أبريل 2024، قبل أن يخسر الفريق بعدها بأربعة أيام في سانتياجو بيرنابيو أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2.

ويقلق دفاع برشلونة جمهور الفريق قبل الدخول في فترة حاسمة من الموسم، حيث اهتزت شباك الفريق بثلاثة أهداف في 5 مباريات من أصل 51 في الموسم الجاري، ومن بين هذه المباريات الفوز على بنفيكا البرتغالي 5-4، والتعادل مع أتلتيكو مدريد 4-4.

ويحتاج البارسا لاستعادة الصلابة الدفاعية في مبارياته المتبقية في الموسم، والتي يبلغ عددها 9، وقد تصل إلى 10 في حال الوصول لنهائي دوري ابطال أوروبا.