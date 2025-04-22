سبعة قتلى في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

2025-04-22 08:28

أربيل (كوردستان24)- أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل سبعة أشخاص على الأقلّ في غارات جوية إسرائيلية استهدفت فجر الثلاثاء أنحاء متفرّقة في قطاع غزة.

وقال المتحدّث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنّ "الاحتلال شنّ عدة غارات جوية عنيفة فجر اليوم الثلاثاء على مدينة غزة وبيت لاهيا وبيت حانون وخان يونس، ممّا أدّى لاستشهاد 7 مواطنين مدنيين".

وأوضح أنّ "أربعة شهداء سقطوا جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بكر في حيّ الرمال غربي مدينة غزة، بينما سقط شهيدان إثر استهداف من الطيران الحربي لمنزل في منطقة الصبرة غربي غزة".

وأضاف أنّ "شهيدا سقط باستهداف منزل في خان يونس".

ولفت المتحدّث إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "نسف أكثر من عشرة منازل شرقي مدينة غزة وفي رفح"، بينما "أسفرت غارة جوية عن إحراق وتدمير جرافات ومعدات تابعة لبلدية جباليا في شمال القطاع".

كما طال قصف مدفعي إسرائيلي أحياء الدرج والتفاح والشجاعية في مدينة غزة، وفق المصدر نفسه.

وفي 18 آذار/مارس استأنفت إسرائيل هجومها على غزة بعد هدنة استمرت شهرين، مشدّدة على أنّ الضغط العسكري ضروري لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وقُتل ما لا يقلّ عن 1827 شخصا في غزة منذ استئناف إسرائيل هجومها، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ اندلاع الحرب إلى 51,201 قتيلا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس.