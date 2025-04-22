مقتل قيادي في الجماعة الاسلامية بغارة اسرائيلية على بلدة جنوب بيروت

2025-04-22 10:27

‌أربيل (كوردستان24)- قتل قيادي في تنظيم الجماعة الاسلامية الحليفة لحركة حماس الفلسطينية الثلاثاء بضربة اسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة تقع إلى جنوب بيروت، على ما أفاد مصدر أمني لبناني وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن "قياديا في الجماعة الاسلامية قتل بغارة اسرائيلية على سيارته" جنوب بيروت، في حين كان الدفاع المدني اللبناني أفاد عن مقتل شخص إثر استهدف سيارة "من قبل مسيّرة إسرائيلية" على طريق بعورته الواقعة قرب بلدة الدامور الساحلية.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في حزب الله أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان.

وقال المصدر الأمني اللبناني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن "قياديا في الجماعة الاسلامية قتل بغارة اسرائيلية على سيارته" جنوب بيروت، موضحا أن القتيل هو رجل الدين حسين عطوي القيادي في قوات الفجر، الجناح العسكري في الجماعة الاسلامية، التنظيم الحليف لحركة جماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وأفاد الدفاع المدني اللبناني من جهته عن مقتل شخص إثر استهدف سيارة "من قبل مسيّرة إسرائيلية" على طريق بعورته قرب بلدة الدامور الساحلية الواقعة على بعد نحو 20 كلم من بيروت.

وخلال الأشهر الأولى من المواجهة بين حزب الله واسرائيل في العام 2024، تبنّت الجماعة الاسلامية عمليات إطلاق صواريخ باتجاه شمال الدولة العبرية. وشكلت الجماعة مع جناحها العسكري كذلك هدفا لضربات إسرائيلية عدة خلال تلك الفترة.

وقتل شخصان الأحد في سلسلة ضربات جوية اسرائيلية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية عسكرية لحزب الله، وقال إنه "قضى" على عنصرين من الحزب المدعوم من إيران.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، يعمل الجيش اللبناني على تفكيك بنى عسكرية تابعة لحزب الله تقع جنوب نهر الليطاني، وهي المنطقة التي نص الاتفاق على انسحاب الحزب منها مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) فيها.

وكان الجيش أعلن الأربعاء توقيف ضالعين في عمليتي إطلاق صواريخ في آذار/مارس. ولم تتبنَّ أي جهة العمليتين، ونفى حزب الله أي علاقة له.

وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني الأربعاء بتوقيف ثلاثة منتمين الى حركة حماس التي سبق لها أن أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال الحرب.

كذلك، أعلن الجيش اللبناني الأحد توقيف أشخاص كانوا يعدّون "لعملية جديدة لإطلاق صواريخ" نحو إسرائيل.

وأضاف في بيان أن قواته دهمت "شقة في منطقة صيدا-الزهراني وضبطت عددا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت أشخاصا عدّة متورطين في العملية".

AFP