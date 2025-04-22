طقس العراق.. أمطار رعدية وتباين في درجات الحرارة

2025-04-22 10:52

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتصاعداً للغبار وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 22 نيسان 2025، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد".

وذكر أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء، كالتالي: بغداد وديالى 39، البصرة وكركوك والأنبار 38، نينوى 35، دهوك والسليمانية 31، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والناصرية والمثنى وميسان والديوانية وواسط وبابل 40".

وأضاف أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "طقس يوم الجمعة المُقبل سيكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية تنشط إلى 40 كم/ س مُسببة تصاعد غبار خفيف، وجنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة (10-20)كم/س في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية (5-7)كم/س وفي المطر والغبار (2-4)كم/س".

وبين أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".