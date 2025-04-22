مالية كوردستان تودع أكثر من 48 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية في حساب المالية الاتحادية

2025-04-22 13:01

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، إيداع حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لشهر آذار الماضي في حساب وزارة المالية الاتحادية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "المبلغ المحوّل بلغ 48 ملياراً و205 ملايين و765 ألف دينار عراقي".

وذكرت الوزارة أنه "قد تم إيداع المبلغ نقداً في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي".