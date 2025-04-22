زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة ساحل إندونيسيا

2025-04-22 16:25

أريبل (كوردستان 24)- وقع زلزال بقوّة 6,2 درجات الثلاثاء قبالة ساحل إندونيسيا، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية (يو اس جي اس)، ولم يصدر بعد أيّ إنذار من التسونامي.

وحدث الزلزال عند الساعة 19,17 بالتوقيت المحلّي (10,17 ت غ) على عمق 117 كيلومترا. وكان مركز الهزّة في محيط جزر تالاود الإندونيسية على مسافة متساوية من جزر الملوك الإندونيسية على بعد حوالى 300 كيلومتر وجنوب الفيليبين على بعد حوالى 350 كيلومترا.

ولم يصدر بعد أيّ إنذار من التسونامي ولم يعلن عن وقوع أضرار أو جرحى.