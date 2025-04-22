مبابي يستعد للعودة الى الملاعب لمواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك

2025-04-22 17:50

أربيل (كوردستان 24)- أوضح المدرب الإيطالي لريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي الثلاثاء أن مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي يستعد الى العودة الى اللعب أمام الغريم التقليدي برشلونة في المباراةالنهائية لمسابقة كأس الملك السبت المقبل.

وكان مبابي غاب عن فوز فريق العاصمة على أتلتيك بلباو 1-0 الأحد ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري بسبب إصابة في الكاحل، كما لن يكون متاحا ضد خيتافي مساء الأربعاء.

وخرج قائد المنتخب الفرنسي مصابا في الدقائق الاخيرة من مباراة فريقه أمام أرسنال الانكليزي في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما خسر 1-2 وفقد لقبها الأربعاء الماضي.

لكنه، إلى جانب مواطنه المدافع فيرلان ميندي، يُتوقع أن يكونا جاهزين للكلاسيكو، وفق فرانس برس.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي الثلاثاء "لن يكونا جاهزين لمباراة الغد، لكنهما سيتدربان خلال هذه الأيام وأعتقد أنهما سيكونان متاحين لمباراة السبت".

وتعرض مبابي لصافرات استهجان من بعض جماهير مدريد عندما ظهر على الشاشات العملاقة لملعب "سانتياغو برنابيو" خلال الفوز الصعب لفريقه على بلباو واستعادته فارق النقاط الأربع عن برشلونة المتصدر في سباق اللقب.

وأوضح أنشيلوتي أن "مبابي متألم بسبب إصابته لأنه لا يستطيع مساعدة الفريق، لكنه يفعل كل ما بوسعه ليكون جاهزا ليوم السبت".

بدون مبابي، الهداف الأول للفريق هذا الموسم برصيد 33 هدفا في مختلف المسابقات، وباعتماد لاعب وسط إضافي، بدا ريال مدريد أكثر صلابة دفاعيا أمام بلباو.