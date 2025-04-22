اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان (شاڵ وشەپك) في زاخو

يُعد مهرجان (شاڵ وشەپك) من أبرز الفعاليات الثقافية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية في مدينة زاخو

2025-04-22 19:00

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المشرف على مهرجان (شاڵ وشەپك) في زاخو، دلخاز موسى، أن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 نيسان، وتستمر لمدة يومين متتاليين.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أوضح موسى أن برنامج المهرجان يتضمن جلسات حوارية صباحية، تقام في كلا اليومين، إلى جانب عروض فنية فولكلورية مسائية تقام قرب جسر دلال، وتشمل مقاطع من الفنون التراثية الكوردية.

وقال: يشارك في المهرجان 30 عارض أزياء كوردية من الشبان والفتيات، إلى جانب عدد من الفرق الكوردية القادمة من مختلف مناطق كوردستان، مثل خراسان وكرماشان وبدليس وقامشلو، إضافة إلى فرق فنية أخرى ستشارك كضيوف شرف.

وبحسب موسى، يشهد المهرجان حضور فرق موسيقية من مختلف مناطق إقليم كوردستان، من بينها فرقة الحيرانبيجية من أربيل، إلى جانب إحياء الفنانين حسن شريف وشهريفانا كوردي لأمسيات غنائية كوردية خلال اليومين.

ويُنظم مهرجان (شاڵ وشەپك) بإشراف إدارة زاخو المستقلة للعام الثالث على التوالي، ويُعد من أبرز الفعاليات الثقافية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية في المدينة.