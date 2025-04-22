صورة ترامب ونائبه ووزير الدفاع تتسبّب بإقالة قائد قاعدة عسكرية أميركية

2025-04-22 19:25

أربيل (كوردستان 24)- ثلاث صور فقط، كانت كفيلة بإقالة قائد قاعدة فورت مكوي العسكرية من منصبه، بسبب غياب صور الرئيس دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسث.

وأعفيت العقيد شيلا بايز راميريز، قائدة قاعدة فورت مكوي العسكرية من منصبها، بعد أن فشلت قاعدة الجيش في تثبيت صور ترامب ودي فانس وهيغسث، على جدار في القاعدة يعرض سلسلة قيادتهم.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أوقفت راميريز عن العمل كقائدة حامية في قاعدة فورت مكوي العسكرية في ويسكونسن.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فتح تحقيق في سبب وجود إطارات فارغة على جدار يُفترض أن يعرض سلسلة القيادة، حيث كان ترامب، وفانس، وهيغسث.

ولاحقا، نُشرت صورة جديدة للجدار وقد تم تثبيت الصور الثلاث عليه.

وكتب الحساب الرسمي للرد السريع التابع للوزارة على "إكس": "فيما يتعلق بجدل جدار سلسلة القيادة في فورت ماكوي… لقد أصلحنا الأمر، كما بدأ تحقيق لتحديد ما الذي حدث بالضبط".

من هي راميريز؟

تولت راميريز منصب قائد الحامية في يوليو/تموز، العام الماضي.

وشغلت سابقا منصب رئيسة برنامج الاحتياط في قيادة استخبارات وأمن الجيش الأمريكي، في فورت بيلفوار، بفرجينيا.

كما شغلت مناصب أخرى في الجيش وقوات الاحتياط.

جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التغييرات القيادية في الجيش الأميركي. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أقال البنتاغون قائدة قاعدة بيتوفيك الفضائية في غرينلاند.

كذلك، أقال هيغسث أربعة مساعدين سابقين بعد خلاف داخلي ووصول تحقيق في تسريب معلومات إلى ذروته أواخر الأسبوع الماضي.

وألقى الوزير باللوم على "موظفين ساخطين" لتسريب تقارير حول محادثة ثانية عبر سيغنال ناقشت ضربات على الحوثيين باليمن، وهذه المحادثة شملت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي على التطبيق.