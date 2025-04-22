لمنع تفشّي الحمى النزفية.. إقليم كوردستان يخضع الحيوانات المستوردة لحجرٍ صحي 21 يوماً

2025-04-22 22:16

أربيل (كوردستان 24)- أكد المدير العام للثروة الحيوانية والطب البيطري في وزارة الزراعة بحكومة إقليم كوردستان، رابَر محمد، أن جميع الحيوانات المستوردة عبر المعابر الحدودية تخضع لحجر صحي إلزامي لمدة 21 يومًا قبل السماح بدخولها إلى أراضي الإقليم.

وأوضح محمد في تصريح لـ كوردستان 24، أن الحيوانات تُحجز مبدئيًا لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام في مراكز خاصة أقيمت قرب المعابر الحدودية، حيث يتم توفير الأعلاف والمياه لها، وذلك في إطار إجراءات السلامة الصحية والوقاية من الأمراض.

وأضاف أن الفرق البيطرية تجري فحوصات دقيقة لجميع الحيوانات المستوردة، ويتم علاج أي حالة يُشتبه بإصابتها، وفي حال الضرورة تُعطى اللقاحات المناسبة.

وأشار أنه "بعد التأكد من سلامتها، تُوزع هذه الحيوانات على أسواق بيع المواشي في مدن وبلدات إقليم كوردستان من خلال شركات خاصة أبرمت الوزارة اتفاقيات تعاون معها.

في سياق متصل، شدّد محمد على أن استيراد الحيوانات من وسط العراق وجنوبه إلى الإقليم غير مسموح، مؤكدًا في المقابل أن الإقليم يصدّر الحيوانات إلى تلك المناطق.

وفي وقتٍ سابق، أكّد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، عدم وجود أية حالات مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في الإقليم.

وقال برزنجي في مؤتمرٍ صحفي، إن نسبة الوفيات جراء الإصابة بالحمى النزفية في بعض الحالات تصل إلى ما بين 50% و60%.

ولفت إلى أن إقليم كوردستان "سجل في السنوات الماضية عددًا من الحالات، لكن الفرق الطبية تمكنت من معالجتها بنجاح".

مشدداً على أنه "لا توجد حالياً أي حالات مشتبه بها في الإقليم".

في غضون ذلك، أوضح وزير الصحة أنه خلال العامين الماضيين وبناءً على توجيهات رئيس الحكومة "شددت الجهات المعنية على تنفيذ سلسلة من الإجراءات بالتعاون بين وزارتي الزراعة والبيطرة، أبرزها عمليات رش المبيدات التي تبدأ في نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، بهدف مكافحة مسببات المرض في المزارع والمناطق الحيوانية، إضافة إلى تشديد الرقابة على المسالخ".

وقال إن الفرق الطبية "تتابع الوضع بشكلٍ يومي"، لكنه أعرب عن قلقه من تسجيل عدد كبير من الحالات المشتبه بها في باقي مناطق العراق، بما فيها وفيات مؤكدة.

وأبدى استعداد وزارة الصحة في الإقليم للتعاون الكامل مع دائرة صحة كركوك من خلال تقديم الدعم اللازم، سواء عبر إجراء الفحوصات أو استقبال المرضى أو توفير العلاج.