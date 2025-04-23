طقس العراق.. أمطار متوسطة الشدة وارتفاع درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتسجيل حرارة الـ40 مئوية في عدد من المحافظات.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاربعاء 23 نيسان 2025، أن "غداً الخميس سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية(الأقسام الجبلية منها)، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع في المنطقة الجنوبية".

وذكر أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس، كالتالي: بغداد وبابل وواسط 41، دهوك 30 والسليمانية 31، نينوى33 ،كركوك 34، كربلاء المقدسة 40 ،ديالى 39 ،النجف الأشرف والمثنى وميسان والبصرة 42 ".

وأضاف أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً الى صحو أحياناً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية(الأقسام الجبلية في محافظة السليمانية)، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في عموم البلاد مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأوضح أن "الأحد القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط الى(30)كم بالساعة مع فرصة لتصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".