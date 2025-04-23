لويس ساكو: لا يمكننا أن ننسى أن إقليم كوردستان احتضن آلاف النازحين المسيحيين

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أربيل (كوردستان 24)- أعرب الكاردينال لويس رافائيل ساكو عن بالغ شكره لقيادة إقليم كوردستان على تنظيم يوم الصلاة الوطني.

وقال ساكو في كلمةٍ له خلال مشاركته في يوم الصلاة الوطني بأربيل، "نشكر إقليم كوردستان لرؤيته الحكيمة في تجسيد الديمقراطية والسلطة والحكم المدني واحترام القيم والقومية والتعايش المشترك، وكذلك لمسؤولي حكومة الإقليم الذين كانوا دائماً مع جوهر الأحداث المؤلمة".

وأضاف، لا يمكننا أن ننسى أن إقليم كوردستان احتضن آلاف النازحين المسيحيين، كما أن المنطقة تعاني الآن من حرب وصراعات شديدة، مما يتسبب في الموت والدمار. هذا يشبه إلى حد بعيد مشاهدة غزة، حيث تؤدي هذه النوعية من الأحداث إلى تفاقم الانقسامات، وتزيد من تفشي الحقد بين القوى المختلفة، وتؤثر سلباً على استقرار المنطقة.